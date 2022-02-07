Havran’da yeni eğitim öğretim dönemi başladı

Balıkesir’in Havran ilçesinde 20212022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk dersinde Havran Anadolu Lisesi’ndeki öğrencileri ile protokol bir araya geldi.

Havran Kaymakamı Enver Özderin İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu Havran Anadolu Lisesi ziyaretinde ilk olarak 10.sınıf öğrencileriyle sınıflarında bir araya gelip okudukları kitaplar akademik alandaki çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetleri gibi konularda keyifli sohbet gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Mehmet Arslan’dan okulla ilgili bilgi alan Kaymakam Özderin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü öğretmenler odasında öğretmenlerle buluştu. Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında 1. dönem yapılan ve bu dönemde de yapılmaya devam edecek deneme sınavlarıyla okuldaki diğer eğitim faaliyetleri değerlendirildi. Sağlıklı ve başarılı bir dönem olması temennisiyle okuldan ayrılındı.

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