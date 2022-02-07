Başkan Yücel Yılmaz’a anlamlı teşekkür İki Mavi Bayraklı Engürü Sitesi’nde 50 yıllık içme suyu hatları yenilendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Sahilkent Mahallesi sınırları içinde bulunan Engürü Sitesi sakinleri, yıllardır kullanılan içme suyu borularının yenilenmesi nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür etti.

Balıkesir ve Ayvalık’ta ilk kez 2 Mavi Bayrak alarak sahillerinin temizliği ile yurt dışına kadar geniş bir yelpazede haklı bir şöhrete sahip 229 haneli Engürü Sitesi’nde yaklaşık 5 kilometrelik içme suyu boru hatları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki BASKİ ekipleri tarafından yenilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla, il genelinde sağlıklı ve kesintisiz altyapı hizmetlerinin verilebilmesini sağlamak amacıyla 1972 yılında yapılmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu hatlarını yenilenmesi site sakinleri ve bölge halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından hazırlanan proje kapsamında yapılan içme suyu hatlarının yenilemesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Engürü Sitesi Başkanı Nuri Özden, başta Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz olmak üzere, BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal’ın yanı sıra BASKİ Planlama Daire Başkanı Levent Keçecioğlu, BASKİ Ayvalık Şube Müdürü Özcan Kaykı’ya teşekkür etti.

Başkan Özden, çift mavi bayraklı Engürü Sitesi’nin pilot bölge olarak seçildiğini ve burada yapılan çalışmaların ardından BASKİ’nin hazırladığı alt yapı projelerinin Sahilkent Mahallesi’ndeki diğer site ve yaşam alanlarında süreceğinden en ufak bir şüphelerinin bulunmadığını kaydetti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i de unutmadılar

Engürü Sitesi Başkanı Nuri Özden; yapılan su hattı yenileme çalışmaları sonrası yolların tamiratında kullanılmak üzere granit zar taşı desteği sağlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in yanı sıra belediye Fen İşleri Müdürlüğüne teşekkür etti.

Ayrıca ilçenin sularının ve çevresel temizliğinin renovasyonunda siyasal bir ayrım gözetmeden yoğun çaba gösteren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’e de Sahilkent Mahallesi sakinleri ve Engürü Sitesi Yönetim Kurulu adına şükranlarını sunmayı da ihmal etmedi.

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