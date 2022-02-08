Balıkesir'de sağanak yağış hayatı zorladı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de beklenen yağış sabah saatlerinde etkili oldu. Aniden bastıran yağışta vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü günler öncesinden uyardığı yağışa yakalanan vatandaşlar kendilerini saçak altlarına attı. Sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış Balıkesir'de hayatı olumsuz etkili. Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü ise gün içerisinde aralıklarla yağışın etkili olacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.