Araç motorunda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Levent Mahallesinde araç motoruna sığınıp mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Levent Mahallesinde sabah saatlerinde aracına binmek isteyen vatandaş aracın motor kısmından Kedi sesi duydu. Uzun uğraşlar sonucu Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaş durumu itfaiye Bandırma Grup Amirliğine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz Kediyi bulunduğu yerden çıkararak doğal ortamına saldı.

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