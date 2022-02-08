Erdek-Bandırma karayolu onarılıyor

Sürücüler için zorlu bir yola dönüşen ErdekBandırma karayolunda Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy’un girişimiyle, bozuk olan bölümlerinde onarım çalışmaları başlatıldı.
ErdekBandırma karayolunda yol yapım ve onarım çalışmalarını üstlenen ilgili firmanın, çalışmalarını askıya almasının ardından yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölümleri köstebek yuvasına dönüşen ErdekBandırma karayolu hakkında yayımlanan haberler sonrası Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, konunun bizzat takipçisi olacağı sözünü verdi.
Kaymakam Atasoy’un soruna el atmasıyla birlikte, Karayolları Bandırma 146. Şube Şefliği’ne bağlı ekipler ilk etapta destinasyon çalışmalarını tamamladılar. Bu çalışmaları yolda bozulan tüm noktalarda dolgu işlemleri takip etti. Cumartesi günü ise asfalt kaplama çalışmalarına geçildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.