Kaz dağlarının beyaz büyüsüne kapıldılar

Kuzeye Ege’nin en önemli oksijen deposu olarak nitelendirilen Kazdağları, kış mevsiminin yoğun yaşandığı bu günlerde doğa sporcularının yoğun ilgisini çekiyor.

Bu yıl üçüncü kez etkili kar yağışına maruz kalan Kazdağları; doğa sporcularıyla, piknik yapmak isteyen vatandaşların çekim merkezi haline döndü.

Edremit Körfezi ilçelerinde yaşayanların hafta sonu tatillerini geçirdiği Kaz dağları etekleri özellikle Ayvalık’tan akın edenlere de ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonu tatilini Kaz dağları’nın Hanlar mevkiinde geçirenlerden biri olan Körfez Doğa Sporları Başkanı Erhan Çiftçi, Ayvalık’tan da bölgeye giden pek çok piknikçi olduğunu belirtti.

Kardan adam yapıp naylon poşetlerle kayan çocukların evlerine unutulmaz anılarla dönmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Çiftçi, “Hanlar Mevkii’nde pek çok piknikçi mangal yakıp, karın tadını çıkarıyorlar. Kar üzerine pekmez döküp yiyenlerin ise yepyeni bir deneyimi yaşadığını kaydeden Erhan Çiftçi, “Bunun yanı sıra Sarıkız zirvesinde bir buçuk metre kar var. Sarıkız Türbesi karla kaplanmış durumda. Biz doğa sporcuları zor şartlarda ve eksi 10 dereceye varan sıcaklıklarda yürüyüşler ve tırmanışlar yapmaya çalışıyoruz. Ama bembeyaz kar örtüsü bizleri adeta büyülüyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.