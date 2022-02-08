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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karesi Belediyesi Milletvekili Aydemir’i ağırladı

İHA

Karesi Belediyesi Milletvekili Aydemir’i ağırladı

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ı ziyaret eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, Karesi Belediyesi’nin hayata geçen ve yapımı devam eden projelerini inceledi. Başkan Orkan’dan projelerle ilgili bilgi alan Aydemir, Karesi’nin önemli değerler kazandığını söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mutlu Aydemir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ı ziyaret etti. Makama yapılan ziyaret ardından Milletvekili Aydemir’i Karesi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve devam eden projelerini gezdiren Başkan Orkan, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette AK Parti Karesi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayfer Özsoy, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal ve teşkilat mensupları da hazır bulundu.

Aydemir: “Tarihimizle övündük”
İlk ziyareti Karesi Atatürk Evi’ne gerçekleştiren Milletvekili Mutlu Aydemir, ilçeye kazandırılan değer için teşekkür etti. Atatürk Evi’nin Balıkesir’e değer kattığını söyleyen Aydemir, “Şehrimize kazandırılan anlamı çok büyük ,bu güzel nadide mekanda duygulanırken tarihimizle de övündük. Atatürk Evine hatıra yazımızı bırakırken herkesin görüp ziyaret etmesini tavsiye ediyor, şehrimize ve Karesi’ye kazandırılan bu değerli müzemizin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Meraklılar için ; Karesi Atatürk Evinin İçerisinde: Atatürk ve Milli Mücadele ve Devrimleri, Atatürk ün Doğa Sevgisi, Atatürk ve Çocuk, Atatürk ün Balıkesir Ziyaretleri, Şehitler Anı Alanı, Zübeyde Hanım Anı Alanı, Son Kurşun Koleksiyonu Sergisi, Balıkesir ve Kuvayi Milliye Odası, Gösterim Odası, Kütüphane ve Özçekim Odası gibi bölümler bulunmakta” dedi.

Millet Bahçesi ve Logo Kafe’yi gezdi
Başkan Orkan ve Milletvekili Aydemir daha sonra sırasıyla Karesi Millet Bahçesi, Karesi Kültür ve Sanat Evi, Karesi Belediyesi Temizlik İşleri Ek Hizmet Binası ve 1. Sınıf Katı Atık Getrme Tesisi Şantiyesi’nde incelemelerde bulundular. Başkan Orkan’dan yatırımlar hakkında bilgiler alan Aydemir, Başkan Orkan’a teşekkür ederek, yapılan tüm başarılı çalışmaların yanında olduğunu belirterek her alanda takipçisi olduklarını vurguladı.
Milletvekili Aydemir ve Başkan Orkan, Karesi Kültür Ve Sanat Evi’ndeki Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği resim sanatçısı Mürvet Ay’ın “Duygularla gizlenen kadın” temalı resim sergisini gezdiler.

Başkan Orkan: “Karesi’deki değişim ve gelişime katkı sunan vekilimize teşekkür ediyoruz”
Başkan Orkan ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada “Milletvekilimiz Mutlu Aydemir, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanımız Ayfer Özsoy ve partimizin kıymetli teşkilat mensuplarını kentimizde hayata geçirdiğimiz ve geçirmeye hazırlandığımız projelerimizde ağırladık. Karesi’deki değişime ve gelişime katkı sunan değerli Vekilimize ve teşkilatımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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