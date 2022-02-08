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Takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Balıkesir’de trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Balıkesir’de trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Edinilen bilgiye göre, Muhammet Fatih Ç. yönetimindeki 10 DCB 37 plakalı otomobil, Güre Mahallesi SSK Kampı mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, otomobilinde sıkıştı.
Kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği kurtarma ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Muhammet Fatih Ç., Edremit Devlet Hastanesine ambulans ile sevk edildi.

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