17 askeri personel ve 4 belediye işçisi Kazdağları´nda mahsur kaldı

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli 17 askeri personel ve yolu açmak için bölgeye giden 4 belediye işçisi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı Sarıkız Tepesi'nde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'na hareket eden 3 araç içindeki 17 askeri personel ve onlara yol açmak için görevlendirilen 4 kişilik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekibi, yoğun kar yağışı nendeniyle akşam saatlerinde Kazdağları´nda mahsur kaldı. Bölgeye Balıkesir Valiliği koordinasyonunda kurtarma ekipleri sevk edildi. Konuyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Edremit ilçemiz, Kazdağı Milli Parkı içerisinde Sarıkız Tepesi mevkiinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askeri personeli taşıyan 3 aracın ve yolu açma çalışmasını yürüten Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin akşam saatlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalması sonucunda; mahsur kalan askeri personel ve yol ekiplerine ulaşılması amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda kapanan yolun açılması ve personele ulaşılması için en hızlı şekilde çalışmalara başlanılmıştır. 17 kişiden oluşan askeri personel ve 4 kişiden oluşan yol ekibinin sağlık durumları iyi olup, en kısa sürede kendilerine ulaşılması için çaba sarf edilmektedir."DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2022-02-08 23:49:16
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