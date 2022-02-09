Karda mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye işçisine ulaşmak için ekipler son 500 metreye ulaştı Kurtarma ekipleri son 500 metrede 3 metre yüksekliğinde kar duvarı ile mücadele ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kazdağları’nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye çalışanına ulaşmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler son 500 metrelik mesafeyi aşmak için çalışırken karşılarına 3 metrelik bir kar duvar çıktı. Bölgedeki iş makinaları yetersiz kalınca Devlet Su İşleri’ne ait 60 tonluk bir dozer bölgeye sevk edildi. Dozerin bölgede çalışmaya başlaması ile 3 metrelik kar duvarının aşılması ve mahsur kalan askeri personellerin ve belediye işçilerinin kurtarılması bekleniyor. Bölgede çalışmalar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, UMKE, AFAD, JAK ve Jandarma ekipleri tarafından yürütülüyor.

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