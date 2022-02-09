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Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiyi kurtarma çalışması 12'nci saatinde devam ediyor Karadan JAK ve AFAD ekipleri bölgeye ulaşmaya çalışırken, havadan ise helikopter çalışmalara destek veriyor Bursa'dan AFAD ekipleri bölgeye geldi MSB: ''Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi''

İHA

Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiyi kurtarma çalışması 12'nci saatinde devam ediyor Karadan JAK ve AFAD ekipleri bölgeye ulaşmaya çalışırken, havadan ise helikopter çalışmalara destek veriyor Bursa'dan AFAD ekipleri bölgeye geldi MSB: ''Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi''

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 kişilik belediye ekibini kurtarma çalışmaları 12'nci saatinde devam ederken, havadan helikopter, karadan ise AFAD ve JAK ekipleri destek veriyor. Milli Savunma Bakanlığı, mahsur Kalan askeri ve belediye personelini kurtarmak için Hava Kuvvetleri tarafından bir aramakurtarma helikopteri görevlendirildiğini açıkladı.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Sarıkız Tepesi mevkiisinde bulunan Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli askeri personeli taşıyan 3 araç ile yolu açma çalışması yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalmasının ardından ekipleri koordine ediyor. Milli parkın Sarıkız bölgesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şıldak, çalışmalara devam edildiğini söyledi. Mahsur kalan ekiplere yaklaşık 1 kilometre mesafe kaldığını belirten Şıldak, şöyle konuştu;
"Makine arızaları yaşadık, yeni makineler sevk ediyoruz. Ekipler yaya da ulaşmaya çalışacaklar. Helikopter de talep ettik, tüm imkanları kullanıyoruz. Şu an itibariyle orada mahsur kalan arkadaşlarımızın yakıt sıkıntıları yok. Sağlık durumları iyi, o yönden problem yok. Şartlar zor, şu an bulunduğumuz yer bizi aldatıyor, burada hava iyi ama yukarısı çok kötü. Hala kısmen tipi var. Helikopterle alma durumumuz da olabilir."
Vali Şıldak, mahsur kalan askeri personel ve belediye ekibiyle telefonla irtibat halinde olduklarını kaydetti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kazdağları’ndaki (Balıkesir) kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hâle gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir aramakurtarma helikopteri görevlendirildi" denildi.
Hava Kuvvetlerine bağlı Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü'nden Cougar tipi arama kurtarma helikopteri kalkacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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