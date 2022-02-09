Balıkesir Valisi: Mahsur kalanlara ulaşmak için az bir mesafemiz kaldı



Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kaz Dağları Milli Parkı'na 25 kilometrede yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ile 4 belediye işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor. Vali Hasan Şıldak, mahsur kalanların durumunun iyi olduğunu belirterek, "Az bir mesafemiz kaldı. İnşallah kısa süre içerisinde sağlıklı haberler alacağız" dedi.

Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı Sarıkız Tepesi'ndeki Hava Radar Kıta Komutanlığı'ndan hareket eden 3 araçtaki 17 askeri personel ile yolu açmak için görevlendirilen 4 kişilik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde Kaz Dağları Milli Parkı'na 25 kilometre mesafede mahsur kaldı.

Bölgeye, Balıkesir Valiliği koordinasyonunda kurtarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan 21 kişiyi kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Ekipler, karla kapanan yolları açıp, mahsur kalanlara ulaşmaya çalışıyor.

'AZ BİR MESAFE KALDI'

Bölgedeki son durumu aktaran Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, mahsur kalan askerler ile belediye personelinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade ederek, "Çalışmalar, gece boyu aralıksız devam etti. Hava ne kadar aşağıda iyi görünse de yukarıdaki hava, bir o kadar kötü. Hala kötü şartlar devam ediyor. Makinelerimiz çalışıyor, bir taraftan da havadan Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle keşif uçuşu yapıldı. Hava imkanları ile almaya çalışıyorlar. Biz de yerden çalışmalara devam ediyoruz. Az bir mesafemiz kaldı. İnşallah kısa süre içerisinde sağlıklı haberler alacağız. Zaten kendileriyle irtibatımız sürekli devam ediyor. Araçları çalışır vaziyette. Bursa'dan Snowtrack, karın üzerinde ilerleyebilen bir araç geldi. Bu aracı yukarıya sevk ettik. Kar üzerinden ilerleyerek, bir taraftan da bu imkanı kullanacağız, personeli o şekilde nakletmeyi deneyeceğiz. Ayrıca yaya olarak da AFAD ve jandarma ekiplerinin aramakurtarma ekiplerini yönlendirdik. Bu ekiplerin de yukarıya ulaşmasını bekliyoruz. Tabii yolda kar kaplı olduğu için paletli araçlar yavaş ilerliyor. Çıkış saatleri buluyor, zaman alıyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-02-09 10:21:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.