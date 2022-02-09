Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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Kaz dağlarında nöbet değişiminden sonra dönüş yoluna geçen ve yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan 17'si asker, 4' ü Balıkesir Büyükşehir belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişiye, 16 saat sonra ulaşıldı. Mahsur kalan 21 kişiye, karayolundan giden ekiplerin ulaştığı bildirildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Balıkesir

2022-02-09 11:16:50



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