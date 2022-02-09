Kazdağları'nda mahsur kalan 17 askeri personel ve 4 belediye işçisine ulaşıldı (4)

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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VALİDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kazdağları'nda yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 17 askeri personel ile 4 belediye işçisinin kurtarılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından, "Kazdağları'nda yolda kalan personelimize ulaştık. Askeri personelimiz ve yol ekiplerimizi sağlıklı olarak naklediyoruz. Kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Jandarma, İlçe Belediyesi, DSİ, Sağlık başta olmak üzere kurumlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir

2022-02-09 11:44:59



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