Demir Grup Sivasspor ZTK'da çeyrek finale yükseldi



Royal Hastanesi Bandırmaspor Demir Grup Sivasspor: 2-4

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir),(DHA) -

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Mehmet Salih Mazlum, Selahattin Altay

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Hüseyin Koç, Cüneyt Köz, Lokman Gör, Alpay Koldaş(Dk. 46 Dos Santos), Süleyman Luş (Dk.77 Caner Cavlun), Mehmet Özcan (Dk. 83 Kerim Avcı), Levent Ayçiçek, Landel, Pucko (Dk.46 Keny), Doğan Can Davas (Dk.46 Mulumba), Osmajic

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer, Koray Altınay (Dk.90 Caner Osmanpaşa), Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Gradel, Garcia (Dk.58 Kerem Atakan Keskin), Faycal Farj (Dk.90+2 Goutas), Pedro Henrique (Dk.58 Erdoğan Yeşiyurt), Kayode (Dk.90 Sefa Yılmaz)

GOLLER: Dk.34 Levent, Dk.54 Landel (Royal Hastanesi Bandırmaspor) - Dk.2, Dk.45+3, Dk.85 Gradel, Dk.79 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Özcan (Royal Hastanesi Bandırmaspor) - Cofie, Koray, Atakan (Demir Grup Sivasspor)

KIRMIZI KART: Dk. 24 Lokan Gör (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Royal Hastanesi Bandırmaspor, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor´a 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor adını çeyrek finale yazdırdı.

2´nci dakikada ani gelişen Sivasspor atağında sol kanatta topla buluşan Gradel önündeki boşluğu iyi değerlendirerek ceza alanı içine girdi. Gradel, sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 0-1.

7´nci dakikada Bandırpmapor´da ceza alanı içinde topla buluşan Doğan Can`ın vuruşu az farkla direğin yanından dışarı gitti.

23´üncü dakikada ev sahibi ekip, beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza alanı içinde topla buluşan Levent Ayçiçek´in vuruşunu kaleci dışarı çeldi.

24´üncü dakikada Lokman Gör´ün Kayode´ye yaptığı sert hareket sonrası mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan, Lokman Gör´ü kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

34´üncü dakikada ceza alanı hemen dışından serbest vuruş kazanan Bandırmaspor´da topun başına geçen Levent Ayçiçek, takımına beraberliği getirdi. Levent , kalecinin sağından topu üst köşeye gönderdi: 1-1.

45+3'üncü dakikada Sivasspor´da ceza alanı içinde topla buluşan Gradel´in vuruşunda top defansa çaptı ve yön değiştirerek ağlarla buluştu: 1-2.

54´üncü dakikada Bandırmaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Levent´in vuruşu kaleciden sekerek Landel´in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda topu ağlarla buluştu: 2-2.

79´uncu dakikada Koray´ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

85´inci dakikada ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Gradel, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-4.

Demir Grup Sivasspor, mücadeleden 4-2 galip ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2022-02-09 16:21:14



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