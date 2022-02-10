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Balıkesir’in Havran ilçesi EMITT Turizm Fuarında açtığı stant ile büyük ilgi görüyor.

İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezinde düzenlenen Doğu Akdeniz Turizm Fuarı’nda (EMITT) başta Çanakkale Kahramanı, ‘276 kilo top mermisini kaldıran Havranlı Koca Seyit’in, tarihinin, kültürünün, zeytininin zeytinyağının, höşmeriminin, leblebisinin ve damak tatlarının tanıtıldığı ‘Havran’ standı katılımcılardan yoğun ilgi görüyor.

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