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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi döneminde muhtaçların imdadına sosyal yardımlar yetişti

İHA

Gönen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2021 yılı faaliyet döneminde vatandaşlara el uzatmaya devam etti. Bu suretle Gönen ilçe vakıf bütçesinden 2 milyon 411 bin TL, merkezi bütçeden 19 milyon 137 bin TL olmak üzere, ilçede 2021 yılında toplam 5 bin 411 haneye 21 milyon 548 bin TL'lik sosyal yardım yapılmış oldu.

Pandemi döneminde muhtaçların imdadına sosyal yardımlar yetişti

Gönen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2021 yılı faaliyet döneminde vatandaşlara el uzatmaya devam etti. Bu suretle Gönen ilçe vakıf bütçesinden 2 milyon 411 bin TL, merkezi bütçeden 19 milyon 137 bin TL olmak üzere, ilçede 2021 yılında toplam 5 bin 411 haneye 21 milyon 548 bin TL’lik sosyal yardım yapılmış oldu.
Gönen’de yapılan yardımların en büyük kısmını 12 milyon 913 bin TL ile engelli ve yaşlı yardımları oluştururken, aile yardımları 1 milyon 364 bin TL, yakacak yardımları 681 bin TL, elektrik tüketim desteği 607 bin TL, eğitim ve sağlık yardımları 586 bin TL olarak gerçekleşti.

“Pandemi mağdurlarına yapılan yardımlar”
Gönen Kaymakamı Arslan Yurt 2021 yılında ilçe genelinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yaptığı çalışmaları değerlendirdi. Arslan şunları söyledi:
“2020 Yılında olduğu gibi, kovit19 hastalığı ile mücadeleden mağdur olan, işleri etkilenen vatandaşlarımıza toplam 3 milyon 587 bin TL pandemi yardımı yapılarak bir nebze olsun rahatlama getirilmiş oldu. Sosyal devlet anlayışı içerisinde eşi vefat etmiş, ancak herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almayan kadınlara 638 bin TL, öksüz ve yetimlere 27 bin, kronik hastalığı olanlara 42 bin muhtaç asker ailelerine ise 36 bin TL yardım ödemesi yapıldı" dedi.

“Muhtaçlık sınırı”
Kaymakam Yurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gönen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız muhtaç durumda olan her bir vatandaşımızın yanındadır. Öncelikle aynı hanede yaşayan bireylerin gelir toplamının kişi başı tutarı 1.417 TL altında olanlar fakir ve muhtaç kabul edilmektedir. Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psikososyal ve mali kayıp yaşayan hastalar ile evde bakım raporlu hastası olanlar için muhtaçlık sınırı kişi başı gelir 2 bin 835 TL’dir. 2020 Yılında olduğu gibi, kovit19 hastalığı ile mücadeleden mağdur olan, işleri etkilenen vatandaşlarımıza toplam 3 milyon 587 bin TL pandemi yardımı yapılarak bir nebze olsun rahatlama getirilmiş oldu.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüğümüzün yardım çeşitliliği yüksektir. Yaptığımız yardımlar haricinde muhtaçlık sınırı içerisinde kalan ailelere ev yapım, ev onarım, doğal gaz bağlantısı sağlama gibi yardımlar da yapılmaktadır. Çevremizde yardıma muhtaç durumda olan vatandaşlarımızı lütfen Kaymakamlığımıza bildiriniz ya da Vakfımıza yönlendiriniz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yönetim kurulumuz mağduriyetleri gidermek için her bir başvuruyu özenle incelemekte ve sosyal yardımları adaletli bir şekilde dağıtmaya çalışmaktadır.” şeklinde konuştu

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