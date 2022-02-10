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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hüseyin Çeri: "Süper Lig Bandırmaspor'a uzak değil"

İHA

Hüseyin Çeri: "Süper Lig Bandırmaspor'a uzak değil"

Genç Milli Takım ile Balıkesirspor ve Bandırmaspor'da forma giyen eski futbolcu Hüseyin Çeri, Bandırmaspor'un Süper Lig hedefini değerlendirdi.
TFF 1. Lig'de başarılı gidişiyle dikkat çeken Bandırmaspor'un Süper Lig hedefini değerlendiren eski milli kaleci Hüseyin Çeri, Süper Lig'in Bandırma'ya uzak olmadığını belirtti. Bandırmaspor’a Süper Lig'de en büyük engelin ekonomik sorunlar olduğuna dikkat çeken Çeri, "Bandırmaspor şu an çok iyi futbol oynuyor. Bandırmaspor'un futbolu tüm kesimlerce beğeni ile izleniyor. Süper Lig Bandırmaspor'a uzak değil. Süper Lig yolunda Bandırmaspor'un önünde tek engel ekonomik sıkıntılar. Bandırmaspor'un önüne engel çıkmazsa PlayOff'a rahat gider. Takım iyi giderken özellikle ekonomik durumu iyi olanlar ve Bandırmalılar ellerini cebine atmalı. Bu takım desteği hak ediyor. Bir de 24. haftaya bakmak lazım. Biz Eyüpspor ile oynuyoruz. Eyüpspor bizim altımızda. Ligin en kritik haftası. Final havasında maçlar var. Bandırmaspor bu maçı mutlaka almalı. Puan kaybına tahammülü yok" şeklinde konuştu.
Hüseyin Çeri, 19741978 yılları arasında Genç Milli Takım, 19751979 yılları arasında Balıkesirspor ve 19791982 yılları arasında Bandırmaspor'da kaleci olarak forma giydi.

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