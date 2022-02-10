Dünya’nın en büyük turizm fuarları arasında yer alan EMITT’in, 2’inci gününde de ürün çeşitliliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Balıkesir standı, Büyükşehir Belediyesi ve paydaşlarının gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetleri sayesinde fuarın gözdesi oldu.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi paydaşları, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMITT) 2. gününde de şehrin tüm dinamiklerini, doğal güzelliklerini, köklü geçmişini, kültürünü, gastronomisini ve birbirinden güzel turizm destinasyonlarını tanıtmaya devam ediyor. TÜYAP’ta; 3. holde B211 numaralı stantta yer alan Balıkesir, 103 ülkeden 45 bini aşkın ziyaretçinin ve 200’e yakın tur operatörünün katıldığı fuarda çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. “Hayat Dolu Balıkesir” sloganıyla gün boyunca birçok etkinliğin gerçekleştirildiği Balıkesir standına; yerli ve yabancı turizm acentelerinin ve tur operatörlerinin ilgisi büyük oldu. Standa gelen ziyaretçileri ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan da Balıkesir’in potansiyelini misafirlerine aktarıyor.



Tüm ürünler tanıtılıyor

Katılımcıların en çok vakit geçirdiği stantlar arasında yer alan Balıkesir standında görevliler tarafından tüm ürünler tanıtılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) ürettiği zeytin, zeytinyağı, bitki çayları, uçucu yağlar çam ve çiçek ballarının tanıtımını yaptı. Ayrıca Büyükşehir Beledisine bağlı Balıkesir Meslek Edindirme Kursu hocaları da (BALMEK) Coğrafi İşaretli Balıkesir Pullusu yöresel kıyafetini ve motifleri kullanılarak yapılan aksesuar ve süs eşyaları hakkında ziyaretçilere bilgiler veriyor. Balıkesir’in turizm destinasyonları hakkında bilgi almaya gelen sektör temsilcileri, zengin gastronomisinden oldukça etkilendiklerini dile getirerek Balıkesir kahvaltısını çok beğendiklerini dile getiriyor.

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