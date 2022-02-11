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Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı Vali Hasan Şıldak, bir dizi açılış ve inceleme yapmak üzere protokol üyeleri ile birlikte Marmara İlçesine ziyarette bulundu.

İHA

Marmara Adası, Balıkesir protokolünü ağırladı Vali Hasan Şıldak, bir dizi açılış ve inceleme yapmak üzere protokol üyeleri ile birlikte Marmara İlçesine ziyarette bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, milletvekilleri ve protokol üyeleri ziyaret ve açılışlar için Marmara Adası'nda temaslarda bulundu.
"Bayramiç" isimli feribotla başlayan ilk seferle Marmara İlçesine hareket eden Vali Şıldak ile beraberindekiler, Paşalimanı Adasının Balıklı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Şıldak ve beraberindekiler Marmara İlçesinde ilk olarak Recep Ahmet Mercan İlk ve Orta Okulu’nun açılışını gerçekleştirdi. Recep Ahmet Mercan adına oğulları Alpsel Mercan ve Tansel Mercan tarafından yaptırılan 18 derslikli okulun açılışında konuşan Vali Şıldak, "İlimizde her alanda bir uyum, ahenk, birlikte çalışma ruhu, birlik ve bütünlük anlayışı hakim. Hayırseverlerimizin de İlimize katkıları bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Maddi değeri bir tarafa, İlçenin en gözbebeği noktasında harabe durumunda iken bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede yapılan bu okulun ikinci dönemin başına yetiştirilip eğitimin hizmetine sunulması çok önemli. Okulumuz 4’ü ana sınıfı, 14’ü ilkokul ve ortaokul olmak üzere toplam 18 derslikte 222 öğrenciyle geniş kapasiteli, bahçesiyle ve denize nazır konumuyla gençlerimize, çocuklarımıza eğitim verecek. Çocuklarımız burada güzel alışkanlıklar kazansınlar. Bilime, insanlığa ve milletimize hizmet etsinler." ifadelerini kullandı.
Başkan Yılmaz her ile böyle belediye başkanı olsun dileklerini sunarken okul açılışında şöyle konuştu: "Mercan ailesini Tebrik ediyorum. Allah daha çok versin, daha çok hayırlı işlere vesile olsun. Her ile de böyle belediye başkanları lazım. Çünkü ben bunun gözümle çok. şahit oldum. Bir insan bu işi yaparken dara düşebiliyor. Ekonomik olarak bütçeyi ayarlıyor. Ama şu okul işini yapanların hepsi başlarken şöyle başlarız, şu kadarı anca verebiliriz diyor. Ama Allah nasip ediyor. Maliyetler de artıyor. Onların gelirleri de artıyor. Bir şekilde bu binalar mükemmel şekilde yapılıyor. Allah gani gani razı olsun Recep amcamızdan Evlatlarından." diye konuştu.

Marmara İlçesindeki kapsamlı programına devam eden Vali Şıldak ve beraberindekiler daha sonra Marmara Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç ve Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy’u ziyaret etti.
Marmara İlçesi programında açılış ve incelemelerde bulunmaya devam eden Vali Şıldak, atıl durumda bulunan bir alanın taş duvar işi, kamelya, kafe, park ve seyir terası ile birlikte yeni bir yürüyüş alanıyla İlçenin cazibe merkezi olacak Şifalı Su Seyir Terası ile kütüphane kafe olarak hizmet verecek, restorasyonuna Balıkesir Valiliğinin de katkı sağladığı Kole Burnu Tarihi Binasının açılışını gerçekleştirdi.
Vali Şıldak, Marmara Adasındaki programında Çınarlı Kültür Varlıklarını Yaşatma Derneği’nin envanteri ve Marmara Belediye Başkanlığı envanterine kayıtlı etnografik ve arkeolojik eserler teşhir tanzim aşamasının tamamlanarak sergileneceği Marmara Adası Tarih ve Deniz Müzesi’nde incelemede bulundu.
Programına Avşa Adasındaki temaslarıyla devam eden Vali Şıldak, adada yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi İnşaatı ile Jandarma Karakol Komutanlığı Binası Proje Alanında incelemelerde bulundu. Tamamlanarak hizmete sunulacak bu iki çalışmanın İlçenin gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Şıldak, yatırımların şimdiden İlçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Vali Şıldak ve beraberindekiler program kapsamında son olarak vatandaşlarla bir araya geldi. Balıkesir’in Marmara Denizindeki kalbi olan İlçede olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Şıldak, vatandaşlarla sohbet etti.
Vali Hasan Şıldak’ın Marmara İlçesinde gün boyu yaptığı programına Milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir ve Belgin Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Marmara Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb.Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Umut Yavaş, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, GESTAŞ Genel Müdürü Mahir Sevinç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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