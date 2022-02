Yağcıbedir kültürü modanın kalbine doğru ilerliyor Ünlü mankenler Gizem Özdilli ve Ece Gürsel, Yağcıbedir motifli tasarımları tanıttı

25. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı'nda (EMITT) Balıkesir'in Yağcıbedir kültürü ve Yağcıbedir motifleri ünlü mankenlerin defilesi ile görücüye çıktı. Mankenler Gizem Özdilli ve Ece Gürsel, Sındırgı'da yüzyıllardır işlenen motiflerden oluşan tasarımları tanıtırken, ekranların tanınan oyuncusu İlker Ayrık da "El sanatları bu kadar güzel insanların hemşehrisi olmak gurur verici" dedi.

25. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı kapılarını açtı. Balıkesir standı ziyaretçilerin büyük beğenisini toplarken Sındırgı ilçesinin standı dikkatleri üzerine çekti. Yöresel değerleri ve lezzetleri ile Sındırgı standı adeta yıldızlar geçidine döndü. Aslen Balıkesirli olan oyuncu ve komedyen İlker Ayrık da Sındırgı’nın yöresel ürünlerini yakından inceledi, meşhur leylek ile hatıra fotoğrafı çektirdi. "'Doğal Şehir Sındırgı’dan selamlar ama Sındırgı şehir değil, olma yolunda" esprisi ise ziyaretçileri güldürdü.



“Yağcıbedir’den Modaya Yolculuk”

3000 yıllık motiflerden doğan özel tasarım elbiseler Emitt Turizm Fuarı’nda ünlü mankenler Gizem Özdilli ve Ece Gürsel tarafından tanıtıldı. Yağcıbedir halılarının desenleri ve yöresel kıyafetlerden esinlenen Çoban stilist Mustafa Şahin’in çizimleri ile 40’a yakın Sındırgılı kadının emekleriyle altı aydan bu yana yapılan tasarım elbiselerin bir kısmı görücüye çıktı. Anadolu’nun gelenekleri ve yöresel güzelliklerini modernize ederek büyüyebileceğini anlatmaya çalışan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği proje ile Sındırgı’da üretilen ve hikayesi olan elbiselerin bir kısmı Emitt Turizm Fuar’ında ünlü mankenler Gizem Özdilli ve Ece Gürsel'in yanı sıra yerel mankenler tarafından Balıkesir standında sergilendi. Ziyaretçiler tarafından beğeni ile izlenen mini defile ile Sındırgı EMİTT 2022’de en çok konuşulan ilçe olmayı başardı.

Anadolu’nun bereketli topraklar olduğunu ve Balıkesir’in her bir değeri ile farklılığının olduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtma Komisyon Başkanı Ekrem Yavaş, “Ülkemizin Anadolu’nun çok kıymetli değerleri var. Yağcıbedir halısı Balıkesir’in Sındırgı ilçesine ait çok özel bir halı 3000 yıllık bir halı. Coğrafi işareti Sındırgı’ya ait olan bir halının desenlerini günümüzde kullandığımız ürünlerde kullanmak üzere bir proje geliştirdik. Yani bugün sahne kıyafetlerinde, bir sürü farklı alanlarda Avrupai dediğimiz işler kullanılıyor. Ama Anadolu’nun, özellikle annelerimizin sandıklarında, kızlarımızın sandıklarında çok özel ürünler var. İşte o Yağcıbedir desenlerini ve yöresel değerleri bugün sahne kıyafetlerinde buluşturmak için 'Yağcıbedir’den Modaya Yolculuk' adlı bir proje gerçekleştirdik. Büyükşehrin desteği ile beraber o desenlerin her birisi altı aydan beri 40 kadın tarafından işleniyor. Mustafa Şahin stilist arkadaşımız onlara yön veriyor. Bir kıyafet, aşağı yukarı 15 günden aşağı bitmiyor. Bugün de dedik ki Emitt turizm fuarında özellikle ünlü mankenler Gizem Hanım ve Ece Hanım üzerinde nasıl duracak diye mini bir defile yaptık. Şu anda bir baktık ki hakikaten harika bir ortam oluştu" dedi.



Bir Yanda Kadının Gücü "Eli Belinde"

Yağcıbedir’den Modaya Yolculuk çalışmasının iki önemli parçası olan kadının gücünü temsil eden Eli Belinde ve Nazar Boncuğu tasarımları EMİTT 2022’de görücüye çıktı. Eli Belinde isimli kıyafetin tanıtımını gerçekleştiren Ece Gürsel kıyafetlerin oldukça rahat olduğunu, zahmetinin ise işlemesi olduğunu belirterek, “Bütün zahmet, emek bunu yapan kadınlarımızda. Bize sadece giymesi düşüyor. Bu kıyafet kadının gücünü temsil ediyor. Eli belinde ismini koymuşlar buna. Benim de elim belimde gördüğünüz gibi. Kadının gücünü sembolize ediyorum” dedi.

Nazar Boncuğu kıyafetini tanıtan ve projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Gizem Özdilli ise, “Benim desenimin adı nazar boncuğu. 3000 yıllık bir desenle bugün karşınızdayım. Yağcıbedir halılarının 3000 yıllık deseni can buldu bu fuarda. Gerçekten fikir çok güzel, emekler çok güzel. Gerçekten çok teşekkür ederim ben kendi adıma. Hem turizme hem kültüre desteklerinden dolayı. Çok mutlu oldum ki böylesine güzel bir projenin içindeyim. Modacımız Mustafa zaten mükemmel ellerine sağlık. Kimin aklına gelir ki bir halı deseninden böyle bir tuvalet hazırlamak, gece kıyafeti dikmek. Gerçekten çok başarılı. Çok beğendim” şeklinde konuştu.

Yağcıbedir’den Modaya Yolculuk özel tasarımlarını ortaya çıkaran çoban stilist olarak tanınan Mustafa Şahin ise böyle güzel bir projeye destek verdiğinden dolayı Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ederek, “Aslında çok bir şey söylememe gerek. Yağcıbedir 3000 yıllık bir kültür. Yağcıbedir’in desenlerini kullanarak, 40 parça bir koleksiyonumuz var. Tabi her bir kıyafet yaklaşık 2 ayda işleniyor. Şu anda eli belinde ve nazar boncuğumuz. Bu arada nazar boncuğu kıyafetimizde gördüğünüz bir masa örtüsü. Bu masa örtüsünün üzerine nazar boncuğu tamamen elle işlendi. Tülle zenginleştirdik. Aslında her biri iki kıyafet. İçi abiye. Kaftanı çıkardığın zaman abiyeyi de kullanabilir. Kaftanı giydiği zaman düğüne gidebilir" dedi.



"Balıkesir’in Marka Değerine Değer Katıyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “EMİTT Fuarı 25 yıllık hatta Avrupa’nın en büyük turizm fuarlarından bir tanesi. Biz bütün ürünlerimizle buradayız. Termal otellerimizle, gastronomimizle, turizmin alternatif etkinlikleri ile hep beraber buradayız. 12 ay boyunca hizmet veren bir iliz. Biz onu tanıtmaya çalışıyoruz. Fuar gayet güzel ilgiden de memnunuz. İnşallah Balıkesir’in marka değerine çok şey katmış olarak bu fuarı bitireceğiz" dedi.

Oyuncu ve komedyen İlker Ayrık ise, “Kısa mesafe yürüyerek sanki kendi memleketime gelmiş gibi olduğum için başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Harika ve Balıkesirimizi çok iyi tanıtan bir stant olmuş. Gastronomisi çok kuvvetli, turizmi çok kuvvetli, el sanatları bu kadar kuvvetli, insanları bu kadar güzel bir şehrin hemşerisi olmak benim için gurur verici” dedi.

