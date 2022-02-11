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EMITT´te Balıkesir standına yoğun ilgi

DHA

EMITT´te Balıkesir standına yoğun ilgi


BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, paydaşlarıyla birlikte yer aldığı EMITT Fuarında, şehrin dört mevsim turizm potansiyelini, gastronomi, kültürel ve tarihi değerlerini anlatıyor. Standa gelen ziyaretçileri ağırlayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan da Balıkesir´in potansiyelini misafirlerine aktarıyor.Tarihi, kültürü, doğası, termali, sahilleri ve zengin gastronomisiyle ön plana çıkan Balıkesir, 25´inci kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı´nda (EMITT) yerini aldı. 12 Şubat Cumartesi gününe kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, TÜYAP´ta 3. holde B211 numaralı stantta paydaşlarıyla birlikte tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Fuarın en büyük stantlarından biri olan Balıkesir standı ilk günden en beğenilen ve en çok ziyaret edilen stantlardan biri oldu. Balıkesir standı içerisinde Büyükşehir Belediyesi´nin yanı sıra; Valilik, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Erdek, Havran, İvrindi, Sındırgı, Susurluk ilçeleri de yerini alarak hep birlikte en güzel şekilde şehrin tanıtımını `Hayat Dolu Balıkesir´ sloganıyla gerçekleştiriyorlar.103 ülkeden 45 bini aşkın ziyaretçinin ve 200´e yakın tur operatörünün katıldığı fuarda çok sayıda ziyaretçi ağırlanıyor.TÜM ÜRÜNLER TANITILIYORBalıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) ürettiği zeytin, zeytinyağı, bitki çayları, uçucu yağlar çam ve çiçek ballarının tanıtımını yaptı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı Balıkesir Meslek Edindirme Kursu hocaları da (BALMEK) Coğrafi İşaretli Balıkesir Pullusu yöresel kıyafetini ve motifleri kullanılarak yapılan aksesuar ve süs eşyaları hakkında ziyaretçilere bilgiler veriyor. Balıkesir´in turizm destinasyonları hakkında bilgi almaya gelen sektör temsilcileri, zengin gastronomisinden oldukça etkilendiklerini dile getirerek Balıkesir kahvaltısını çok beğendiklerini belirtti.`LEZZET ŞEHRİ BALIKESİR´Balıkesir´i 50 peynirli şehir ve zeytin ülkesi olarak tanımlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir çok güçlü bir coğrafya. Şehrimizde Balkanlar´dan, Orta Asya´dan göçle gelen insanların köyleri var. Bu da bir gastronomi zenginliği, kültür zenginliği meydana getiriyor. Topraklarımız zaten verimli. Türkiye´de en lezzetli balın alınacağı, peynirin en lezzetli olduğu yer Balıkesir´dir. Bu değerlendirme Türkiye´deki gurmelerin teşhisleriyle ortaya çıkmıştır. Peynirimizi, balımızı, kaymağımızı, kuzu etimizi, zeytinyağımızı bir kahvaltı da bile buluşturabiliyoruz. Ekmek çeşitlerimiz de oldukça fazla. Hatta bir ekmek kitabımız bile var. Balıkesirimiz de ziyaretçilerimize Kazdağlarında dağ yürüyüşü, Burhaniye´de sörf, doğa yürüyüşleri, dalış gibi farklı sporlar, termal fizik tedavi imkânları ve gastronomi olarak zengin lezzetleri sunuyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez
2022-02-11 10:46:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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