Abdülhamid Han Altıeylül’de yad edildi

Altıeylül Belediyesi’nin Hasan Can Kültür Merkezi’nde düzenlediği gecede vefatının 104’üncü yılında Sultan Abdülhamid Han saygı ve rahmetle anıldı.

Altıeylül Belediyesi’nin şehre değer katan yatırımlarından biri olan Hasan Can Kültür Merkezi’nde organize edilen ve ŞairYazar Serdar Tuncer ile Tarihçi Yazar Dr. Ahmet Anapalı’nın konuğu olduğu gecede Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. Padişahı ve 113. İslam Halifesi Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han saygı ve rahmetle yâd edildi. Altıeylül Belediyesi baki hayata göçünün 104’üncü yılında yâd edilen Ulu Hakan Abdülhamid Han’ı Abdülhamid Han sevdalısı ŞairYazar Serdar Tuncer’in sesinden şiirler ile Tarihçi Yazar Dr. Ahmet Anapalı’nın derin tarih bilgisiyle birlikte Altıeylüllü misafirlerle buluşturdu.



Gençlerin tarihe olan ilgili hayranlık uyandırdı



Altıeylül Belediyesi’nin daha önceki etkinliklerinde olduğu gibi Ulu Hakan Abdülhamid Han’ın anıldığı geceye de vatandaşların ilgisi yoğun olurken, özellikle gençlerin göstermiş olduğu ilgi de gözlerden kaçmadı. Tarih bilincini oluşturma hususunda girişimlerini her platformda gösteren Altıeylül Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu geceye ilgi gösteren gençler, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya teşekkürlerini sunarken Başkan Avcı da programın konuğu olan ŞairYazar Serdar Tuncer ile Tarihçi Yazar Dr. Ahmet Anapalı’ya hediyelerini takdim ettikten sonra başta gençler olmak üzere tüm misafirlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı şükranlarını sundu. Düzenlemiş oldukları gecenin çok verimli geçtiğini ifade eden Başkan Avcı “Ulu Hakan Sultan Abdülhamid Han’ı saygı ve rahmetle andığımız bu akşam hepimiz için verimli geçti. Altıeylül Belediyesi olarak atalarımıza ve tarihimize sahip çıkarak gençler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızda doğru bir tarih bilinci oluşturmayı amaçlıyoruz. Açılışını yaparak hizmete sunduğumuz Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi de bunlardan bir tanesi. Bu sadece bir devlet büyüğünün adını yaşatmak için vermiş olduğumuz bir isim değil. Bu akşam olduğu gibi atamızı ve tarihimizi daha iyi anlayıp içselleştirebilmek için yapmış olduğumuz naif bir dokunuş. Rabbimden temennim odur ki değerlerimiz ve tarihimiz için yapmış olduğumuz her girişim en doğru şekilde yerini bulur. Çünkü tarihine ve değerlerine sahip çıkan bir genç nesil yetiştirmek geleceğe yapacağımız en büyük yatırımlardan biri olur” dedi.

