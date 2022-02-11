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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir standına ‘En Etkin Tanıtım Ödülü’

İHA

Balıkesir standına ‘En Etkin Tanıtım Ödülü’

Balıkesir standı fuar boyunca gerçekleştirdiği birbirinden güzel; etkinlikler, faaliyetler, şehrin öne çıkan ürünleri ve destinasyonlarını en güzel şekilde tanıtılmasıyla 25’inci EMITT Fuarı’ndan “En Etkin Tanıtım Ödülü” almaya hak kazandı.
Turizmin kalbi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) atmaya devam ediyor. EMITT’in 3’üncü gününde de Balıkesir’in 20 ilçesinin; doğal güzellikleri, kültürü, tarihi, eşsiz sahilleri, turizm destinasyonları ve gastronomisi Büyükşehir Belediyesi ile paydaşları; Valilik, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası tarafından en güzel şekilde anlatılmaya devam ediyor.

Hayat dolu Balıkesir
TÜYAP’ta gerçekleştirilen fuarın en büyük stantlarından biri olan 3. Hol, B211 numaradan Balıkesir’in, tüm dinamikleriyle birlik ve beraberlik içinde etkin bir şekilde tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriyor. Peynir, zeytin ve ekmek çeşitleri, 30 çeşit ürünüyle meşhur Balıkesir Kahvaltısı, Coğrafi İşaretli ürünleri ile “Hayat Dolu Balıkesir” mottosuyla birbirinden güzel turizm destinasyonları hakkında da ziyaretçilere bilgiler aktarılıyor.
Tanıtım faaliyetleri en güzel şekilde gerçekleştirildi
Görselliğin ön planda tutulduğu Balıkesir standı; Balıkesir Pullusu yöresel kıyafeti defilesi, Sındırgı’nın Yağcıbedir Halısı dokuma etkinliği, gastronomi sohbetleri, Balıkesir’in lezzet haritasının oluşturulacağı Türkiye’nin ilk gastronomi atlası olacak ‘Balıkesir Gastronomi Atlası’nın protokol töreni “50 Peynirli Şehir Balıkesir” ile “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitaplarının tanıtımları ve ünlü konuklarıyla en güzel şekilde gerçekleştirdi.

Balıkesir, EMITT’e katılmaya devam edecek
Tüm bu tanıtım faaliyetleri ve gün boyunca stantta gerçekleştirilen birçok etkinlik sayesinde Balıkesir standı, 25’inci EMITT Fuarı’nda ‘En Etkin Tanıtım Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ödülü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz adına Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ahmet İnan aldı. İnan, Balıkesir’in her yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da EMITT’e katılmaya devam edeceğini ve gelecek yıl bu yılında üzerine çıkarak Başkan Yücel Yılmaz’ın öncülüğünde muhteşem bir stant oluşturacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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