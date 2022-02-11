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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ın yeni turizm rotaları EMİTT’e tanıtıldı

İHA

Ayvalık’ın yeni turizm rotaları EMİTT’e tanıtıldı

Ayvalık stantı EMITT fuarının ikinci günü ilgi çeken bir sunuma ev sahipliği yaptı. Ayvalık Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde paydaş olarak katılan AYTUGEB öncülüğünde Ayvalık’ta yeni turizm rotalarının belirlenmesiyle ilgili sunum yapıldı. Acentelerin ve tur operatörlerinin ilgi gösterdiği sunumun açılışını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belirlenen yeni rotaların, kenti ziyaret eden misafirlere iyi bir rehber olacağını söyledi.
Başkan Ergin, “Oluşturulan yeni kültür rotalarıyla ziyaretçilerimiz tarihi mekanları, mimari dokuyu ve kültürel mirasları görebileceğini ve Ayvalık’ta yeni bir turizm algısının oluşacağına inanıyoruz. Yeni rotaların oluşturulması Ayvalıklı turizmcilere de maddi ve manevi anlamda yeni bir kapı açacak. Ayvalık’ı ziyaret eden konuklar, günlük gezi planlarına bu rotaları da ekleyerek, kentin kültürel dokusunu hissederek daha verimli bir tatil keyfi yaşayacak”dedi.
Belediye standında; Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, Ayvalık Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Erkan Cılak, rehber Hakan Dinç’in eski kent içindeki tarihi yol ve simülasyon projeleri" hakkındaki Ayvalık görselleriyle gerçekleştirilen bilgilendirme sunumu katılımcılar tarafından bir hayli ilgi gördü.
Genel Sekreter Özgültekin, “Başka bir turizm mümkün” sloganı ile Ayvalık turizmine yeni bir sayfa açılacağını söyledi. Özgültekin, “Katma değeri yüksek, geliri tabana yayılan, sürdürülebilir bir turizmin mümkün olduğunu göstermek, yol gösterici olmak. Bu tüm turizm hareketinin duruşunu temsil eder. Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Kent Konseyi ile belirlediğimiz yeni rotalar kent turizmine çok önemli katkılar sağlayacak” dedi.
Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Erkan Cılak da, rotaların belirlenmesinde belediyenin oynadığı rol hakkında bilgi verdi. Cılak, “Ayvalık Belediyesi olarak rotaların oluşturulması çok önemli. Çok titiz bir çalışma yapıldı. Sadece belediye değil, kent turizmine katkı koyan tüm paydaşlar ile bir araya geldik ve onların görüşlerini aldık. Ayvalık Belediyesi’nin dijitalleşme sürecine bu rotaları dahil ederek önemli bir çalışmayı sonuçlandırmayı planlıyoruz. 1900’lü yılların başında dönemin tanınmış fotoğraf sanatçısı Contaksis Ayvalık’ta bulunabilen 44 fotoğraf çekmiş ve bu fotoğraflar daha sonra dünyadaki en iyi kartpostallar zincirine girmiş. Amerika’ya yeniden keşfetmeye gerek yok diye düşündük Contastik’in gezdiği her yeri bir daha gezmeyi düşünüyoruz. Bu hat üzerinde birçok tarihi yapı farklı mimari doku örnekleri zaten mevcut” diye konuştu. Almanca rehberi Hakan Dinç de Ayvalık’ın tarihi kent kültürü projesinde tescilli yapıların rotadaki yerleri hakkında bilgilendirme yaptı.

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