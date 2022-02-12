İş adamı Kemal Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

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Balıkesir iş dünyasının ve süt sektörünün önemli isimlerinden olan Kemal Ayhan son yolculuğuna Zağnos Paşa camisinde uğurlandı.

Ayhan, öğle namazını müteakip Zağnos Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bigadiç’te başladığı süt işletmeciliğini geliştirerek Balıkesir’de devam ettiren ve yem, peynir, besicilik, akaryakıt işletmeciliği sektörüne de giren Kemal Ayhan, yüzlerce kişiye istihdam sağladı. Cenaze törenine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Kaysüt çalışanları, iş adamları, ilesi ve yakınları katıldı.

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