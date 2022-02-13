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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Büyükşehir, yazılımcı gençler yetiştirecek

İHA

Balıkesir Büyükşehir, yazılımcı gençler yetiştirecek

Büyükşehir Belediyesi; Balıkesir’de yaşayan gençleri yazılım konusunda geliştirerek şehrine ve ülkesine fayda sağlayacak nesiller yetiştirmek amacıyla Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde dördüncü sınıftan on ikinci sınıfa kadar olan öğrencilere; robotik kodlama, katı modelleme, trafik parkur modeli, elektronik devre kitleri eğitimleri verecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (NE10) tarafından dördüncü sınıftan on ikinci sınıfa kadar öğrencilere; robotik kodlama, katı modelleme, trafik parkur modeli, elektronik devre kitleri eğitimleri verilecek. NE10’un dört ana biriminden biri olan Genç Teknoloji Birimi tarafından verilecek eğitimler ile ilgili başvuru yapan 300’ün üzerinde çocuk ile aileleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da katılımıyla gerçekleşen “Şehir Teknolojileri Programı”nda süreç ve verilecek eğitimler hakkında bilgilendirildi.
Programın açılış konuşmasını yapan Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi Müdürü Elif Binici, Türkiye’ye örnek olabilecek böyle bir kurumu şehre kazandırdığı için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ederek programın içeriği hakkında veli ve öğrencileri bilgilendirdi.
“Yazılım konusunda öncü gençler yetiştireceğiz”
Güzel bir işe başlangıç yaptıklarını dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bizim bir derdimiz; Balıkesir’e ve ülkemize faydalı olmak isteyen insanlar yetiştirmek. Kaliteli bir nesil yetiştirmek ve yetiştirdiğimiz neslin öncelikle yaşadığı şehre, etrafına daha sonrada dünyaya öncü olması. Türkiye’ye yazılım konusunda veya bu işlerin yapılması konusunda öncü olacak gençler yetiştirmek istiyoruz. Bütün öğrencilerimiz başarılı olur bir limitimiz yok. En iyi 10 değil, başvuran çocuklarımıza sonuna kadar destek olacağız. Gençlerimizi eğitim hayatları boyunca da eğer istikbal vaat ediyorlarsa, şehir olarak tamamen destekleyeceğiz. Büyükşehir, bir medeniyet projesi. Şehrin tamamında ne varsa bunların hepsini toparlayıp ülke katma değerinin üstünde neyimiz varsa lansmanını iyi yapıp sahip çıkmamız lazım. Bu işlerde en iyi olmaları için gerekli her türlü eğitimi ve desteği sağlayacağız.” diye konuştu.
3 boyutlu tasarım programları öğrenecekler
Dersler başlamadan önce sınava giren çocuklar, sınav sonuçlarına göre kendilerine uygun olan sınıflarda eğitimlerine 19 Şubat Cumartesi günü başlayacak. 14 hafta olacak eğitimler; cumartesi ve pazar günleri 10’ar kişilik gruplar halinde bir buçuk saat sürecek. Derslerde konunun uzmanları tarafından öğrencilere; wood kitleri, mbot robotları, makey makey setleri, redkit setleri, arduino proje setleri ve code.org uygulaması kullanılarak eğitimler verilecek. Bunların yanı sıra; thinkercad programı ile 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak 3 boyutlu tasarım programları öğretilecek. Eğitimler içeriğinde; scratch, mblok, thinkercad programı, c, c# ve c++ programlama dilleri, phyton programlama dili kullanılacak.
14 haftanın ardından önümüzdeki eğitimöğretim yılında da yeni öğrenciler alınmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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