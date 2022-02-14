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Balıkesir´de aranan 138 kişi yakalandı, 49'u tutuklandı

DHA

Balıkesir´de aranan 138 kişi yakalandı, 49'u tutuklandı


Fatih Emrah ERDOĞAN BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR'de, aranan 138 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 49'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi ve Susurluk ilçelerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 7-13 Şubat tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. 138 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda sonucunda mahkemeye sevk edilen 49 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda ayrıca 17 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 118 adet fişek, 16 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 37 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet mermi ele geçirildi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2022-02-14 12:53:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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