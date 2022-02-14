KDV indirimi zeytinyağı sektörünü sevindirdi KDV indirimi zeytinyağı raf fiyatlarına yansıdı

Temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardında zeytinyağında indirim fiyat etiketlerine yansıdı. Zeytinyağı sektörü KDV indirimini sevinç ile karşıladı. Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Semirci "Temel gıda maddelerinde yapılan vergi indirimi hem tüketiciye hem de üreticiye olumlu yönde yansıyacağını düşünüyorum." dedi.

KDV indirimini değerlendiren Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı ve zeytin, zeytinyağı üreticisi Mehmet Semerci “Temel gıda maddelerinde yapılan vergi indirimi hem tüketiciye hem de üreticiye olumlu yönde yansıyacağını düşünüyorum. Bu yüzde yedilik indirim ile ki biz onu dün akşamdan itibaren hem merkezimizde hem de şubelerimizde hemen uygulamaya koyduk. Çünkü insanların ne kadar zeytinyağı tüketirlerse, zeytin tüketirlerse o kadar sağlıklı olacağını biliyoruz. Bu yüzden yeter ki bizim gibi bu ürün pazarlayan arkadaşlar bu indirimi hemen etiketlerine yansıtsınlar. Tüketici en azından yüzde 7 ki beş kiloluk bir tenekede 20 lira yapıyor bu indirim. Önceden etiketlerin üzerine yeni etiketler ile değiştirirdik. Üzerine zam koyardık. Bu sabahtan itibaren fiyatlarımızı geriye çekerek yeni etiketler yaptık. Biz ve üreticilerin daha fazla ürün satmalarını sağlayacak. Dolayısıyla son derece memnuniyet verici.”dedi.

Butik zeytin ve zeytinyağı üreticisi Zafer Soykara; "Tüketicinin elbette KDV konusunda avantajları olacaktır. En azından tüccar veya bizim gibi butik zeytinyağı üreticileri veya satan kişiler bu KDV indiriminde mali yönde faydalandıkları için elbette bu tüketiciye de yansıyacaktır. Biz yaklaşık olarak yüzde 10 civarında bu gün itibariyle gerek internet satışlarımızda gerekse satış noktalarımızda indirim yaptık. Bu da tüketicinin daha ucuz ürün almasını sağlayacaktır. Özet olarak KDV indirimi ile birlikte siparişlerimiz ve satışlarımız arttı diyebiliriz” şeklinde konuştu

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