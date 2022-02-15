BİGEP sınavlarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelinde yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP)kapsamında 20212022 eğitimöğretim yılının birinci döneminde yapılan deneme sınavlarında ilçe genelinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildiler.

Öğrenci ve okul yöneticilerini makamında kabul eden Manyas Kaymakamı Koray Çelik ortaokul 7 ve 8 sınıflar liselerde de 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden dereceye girenlere başarı belgeleri ve ödüllerini verdi. Kaymakam Çelik “ Sayın Valimizin himayelerinde yürütülen BİGEP çalışmalarını okullarımız da yakınen takip ediyoruz. Proje ile öğrenci başarısının arttırlması amaçlanırken, öğrencilerimizi de teşvik etmemiz gerektiğine inanıyorum, sınavlar da başarılı olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum”dedi.

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