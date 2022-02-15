Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken, otomobil ile kamyon kazadan kıl payı kurtuldu.

Bandırma'da sabah sis etkili oldu. Sisli havada araç şoförleri zor anlar yaşarken, Bandırma Çanakkale yolu üzerinde kaza kıl payı atlatıldı. Oto yolda sağa dönmek istedi ve karşıdan gelen kamyonu fark etmedi. Kamyon şoförünün dikkati sayesinde kaza kıl payı atlatılırken olay anı kameralara yansıdı.

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