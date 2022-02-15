Bandırmaspor'da Akabueze affedildi

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Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor’da kadro dışı bırakılan Chukwuma Akabueze’nin takıma geri döndüğü öğrenildi.

Bandırmaspor'da, teknik heyet ve yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze takıma geri döndü. Akabueze takımla birlikte çalışmalara başladı. 11 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da oynanan 32’lik Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından bordobeyazlı ekip Akabueze’yi kadro dışı bırakmış, ara transfer döneminde Akabueze kendisine takım bulamamıştı.

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