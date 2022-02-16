Ayvalık’ta minyatür sergisi sanatseverlerle buluştu

Ayvalık Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluşan minyatür sanatçısı Olcay Kıncay’ın“Minyatür” sergisi 20 Şubat’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaligrafi ve minyatür çalışmalarını bir arada yürüten sanatçı, Ayvalık’ta kendi atölyesinde yaptığı eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Birbirinden eşsiz minyatür ve kaligrafi çalışmalarının da yer aldığı sergi ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor. Ayvalık manzaralarından, deniz, sardunya, balık, çalışmaları ile yer bulduğu sergi 10 Şubat’ta kapılarını açtı. Güzel sözlerin canlı renkler ve tonlarda kaligrafi çalışmasında uygulaması sanatçının bakış açısını en güzel şekilde yansıtıyor. Çanakkale Boğazı, Galata Kulesi, boğaziçi ve surlar gibi tarihi ve önemli yapıların da minyatür sanatı ile resmedildiği sergi Ayvalık Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverleri bekliyor.

Ayvalık Belediyesi Başkan Vekili Tülay Çankaya’nın açılışını gerçekleştirdiği sergi, sanatın ve sanatçının kenti Ayvalık’ta, Ayvalık Belediyesi Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor. Galeri birbirinden değerli sanatçılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

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