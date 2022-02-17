Briç İl Şampiyonası Burhaniye’de yapılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, briçte Kış Dörtlüleri Balıkesir İl Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. 1213 Mart tarihlerinde yapılacak şampiyonaya 10 takımın katılacağı açıklandı.

Burhaniye İlçesi, briçte Kış Dörtlüleri Balıkesir İl Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Burhaniye’de briçin ilgi gördüğünü anlatan Briç Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal, dereceye girecek sporculara kupa ve madalya verileceğini söyledi. Tarhal, “ Burhaniye olarak, 1213 Mart tarihlerinde Kış Dörtlüleri Balıkesir İl Şampiyonasına ev sahipliği yapıyoruz. Şampiyonaya, Balıkesir İl Merkezi ile Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Altınoluk’tan 10 ekip katılacak. Dereceye girecek ekiplere madalya ve kupaları verilecek. Şampiyona için hazırlıklarımızı yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.