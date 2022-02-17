Burhaniye’de yeni mahalleye kadın muhtar adayı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yeni oluşturulan Ali Çetinkaya Mahallesinde 6 Martta yapılacak muhtarlık seçiminin hazırlıkları devam ederken, 2 çocuk annesi Feleknaz Yükselen de muhtar adayı olduğunu açıkladı. İmko Tatil Sitesinde Kafeterya İşletmecisi olan genç kadın, bütün seçmenleri oy kullanmaya çağırdı.

Burhaniye’de Bahçelievler Mahallesine bağlı, Orjan, Denetko, İmko, Haber kent, Meço ve 73 Evler siteleri, 05.02.2021 tarihli Belediye Meclisi kararı ile mahalle statüsüne kavuştu. Ali Çetinkaya adı verilen mahallede ilk muhtar seçiminin tarihi 6 Mart 2022 olarak belirlenirken, muhtar adayları da ortaya çıkmaya başladı. İmko Tatil Sitesinde Kafeterya İşletmeciliği yapan Feleknaz Yükselen de Ali Çetinkaya Mahallesine muhtar adayı oldu. 20 yıldan bu yana İmko’da oturan Yükselen, “Mahallemize kadın eli değsin” sloganı ile yola çıktı. Mahallenin sorunlarını bildiğini anlatan Feleknaz Yükselen, “ 20 yıldan beri İmko Tatil sitesinde oturuyorum. Kafeterya işletmecisiyim. İnsanlarla konuşmayı ve yardım etmeyi çok seviyorum. Mahallenin ilk kadın muhtarı olmak istiyorum. Atatürk’ün 26 Ekim 1933 tarihinde kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkından faydalanırken, sizlerin desteğini bekliyorum. Muhtarlık seçiminde oy kullanacak seçmenlerin kime oy verinlerse versinler sandık başına gitmelerini rica ediyorum. Mahalleme faydalı olmak istiyorum” dedi.

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