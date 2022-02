RH Bandırmaspor - Manisa FK: 0-0

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir)(DHA)STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

RH BANDIRMASPOR: Gökay Değirmenci, Cüneyt Köz, Dos Santos, Alpay Koldaş, Mulumba( Dk. 72 Pucko) Guido Koçer(Dk. 46 Landel), Keny, Mehmet Özcan (Dk. 86 Abdullah Balıkçı), Doğan Can Davas( Dk. 62 Levent Ayçiçek), Caner Cavlun, Osmajic( Dk. 72 Akabueze)

MANİSA FK: Birkan Tetik, Nizamettin Çalışkan, Gakpa( Dk. 86 Kouter), Hakan Barış, Sadi Karaduman, Landre, Muhammet Taha Şahin, Ozegovic( Dk. 86 Diallo) Özgür Çek( Dk. 73 Bedirhan Altunbaş), Ouambe(Dk. 62 Selim Ilgaz), Erhan Çelenk (Dk.73 Okan Eken)

SARI KART: Dk.32 Erhan, Dk. 43 Nizamettin (Manisa FK) Dk. 43 Osmajic, Dk. 65 Caner Cavlun, 90+2 Dos Santos (RH Bandırmaspor)

Spor Toto 1'inci Ligi 25'inci hafta karşılaşmaları kapsamında Royal Hastanesi Bandırmaspor, Manisa FK'yı evinde konuk etti.

30'uncu dakikada Bandırmaspor gole çok yaklaştı. Ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşu kullanan Mulumba'nın ceza sahasına gönderdiği i topa, Manisa Fk'lı Hakan Barış ters bir kafa vurunca filelere giden topu kaleci Birkan Tetik kornere göndermeyi başardı. İlk yarıda golsüz sona erdi.

65'inci dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında, atılan uzun pasla buluşan Keny, ceza alanına girdi. Kaleciyi geçen Keny'nin kaleye gönderdiği top, direkten geri döndü. ı.

83'üncü dakikada Bandırmaspor'da Levent Ayçiçek, sol kanatta topla buluştu. Levent'in ceza alanı dışından sert şutunu Kaleci Birkan Tetik çelmeyi başardı.

Daha sonraki dakikalarda her iki takım oyuncuları da yakaladıkları pozisyonları gole çeviremeyince, maçta 0-0 sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan Dalgıç

2022-02-17 16:55:29



