10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP/C'li yakalandı

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Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü DHKP/C üyesi Kudret Sarıgül, saklandığı evde yakalandı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kudret Sarıgül'ün saklandığı evi tespit etti. Polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınan Kudret Sarıgül, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak, Burhaniye Cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-02-17 19:59:37



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