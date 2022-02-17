Hakkında tutuklama kararı olan DHKP/C terör örgütü üyesi yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP/C silahlı terör örgütü mensubu bir kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.



Edinilen bilgiye göre, DHKP/C üyesi Kudret Ş. yakalanmamak amacı ile Edremit ilçesinde bir evde saklandığı tespiti üzerine TEM Büro Amirliğince yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şüpheli Kudret S., DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Şüpheli şahıs Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.

Ayrıca sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücüdestekleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen ve başka bir suçtan aranma kaydı bulunan Cahit E. yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.