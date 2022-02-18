Deniz çekilmesi Bandırma'da devam ediyor Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır: "Deniz çekilmesi gel-git olayıdır, korkulacak bir durum yok"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir buçuk aydır devam eden deniz çekilmesini değerlendiren S. S Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, çekilmenin gelgit olayı olduğunu söyledi.

Bandırma’da bir buçuk ay önce çekilen denizde çekilme devam ediyor. Vatandaşlar denizin çekilen bölgesini merakla izlerken, S. S Çakıl Köyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hakkı Sır, deniz çekilmesi olayını değerlendirdi. Deniz çekilmesinin korkuya neden olacak bir olay olmadığını, gelgit olayı olduğunu ve bilim insanlarının araştırması gerektiğini söyleyen Kooperatif Başkanı Sır, "Deniz çekilmesi tamamen bir doğa olayı. bizim balıkçı tabiri ile konuşayım poyrazlı havalarda çok sert poyrazlarda deniz suyu çekilir lodoslu havalarda şişer. Bu tamamen gelgit olayı ve deniz ve doğadan kaynaklanıyor. Bunda korkulacak herhangi bir şey yok. Bu yıllardan beri olan bir şey. Deniz çekilmesinde telaşe yapılacak bir durum yok, bu her yerde aynıdır. Bandırma Körfezi'nde, Erdek'te, Düzler'de aynıdır. Genelde sığlık olan yerlerde daha çok belli olur. Suyun metresine göre değişir bu bölgede tam bir doğa olayıdır. Ancak bilim insanları araştırırsa daha net bilgi alınır, neyin ne olduğu o zaman ortaya çıkar. Şu anki görüntü itibarıyla bu tam bir doğa olayıdır" şeklinde konuştu.

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