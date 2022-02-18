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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir’de evsel katı atıklar elektriğe dönüşüyor

İHA

Balıkesir genelinde çevre sorunlarına doğru müdahale edebilmek için vahşi depolama alanlarının ıslahını hızlı bir şekilde sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da Katı Atık Aktarma İstasyonlarını artırarak atıkların düzenli depolanmasını sağlıyor. Bu alanlardan taşınan 26 bin 400 ton evsel katı atık, Büyükşehir Belediyesi'nin tesisinde elektriğe dönüştürülerek bertarafı sağlanıyor.

Balıkesir’de evsel katı atıklar elektriğe dönüşüyor

Balıkesir genelinde çevre sorunlarına doğru müdahale edebilmek için vahşi depolama alanlarının ıslahını hızlı bir şekilde sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da Katı Atık Aktarma İstasyonlarını artırarak atıkların düzenli depolanmasını sağlıyor. Bu alanlardan taşınan 26 bin 400 ton evsel katı atık, Büyükşehir Belediyesi’nin tesisinde elektriğe dönüştürülerek bertarafı sağlanıyor.

Balıkesir’i, iklim değişikliğine karşı dirençli bir hale getirmek amacıyla çalışmalarını dört koldan sürdüren Büyükşehir Belediyesi, atık sorununa sürdürülebilir ve çevreci çözümler üretmeyi sürdürüyor. Bir yandan geçmişin çöplerini ortadan kaldırarak ilçelerde bulunan vahşi depolama alanlarını ıslah eden Büyükşehir Belediyesi diğer yandan da Katı Atık Aktarma İstasyonu sayısını artırmaya devam ediyor. Dünyadaki en büyük kentsel iklim ve enerji inisiyatifi olan ‘İklim ve Enerji İçin Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayarak 2030 yılına kadar sera gazı salım azaltımını yüzde 40 düşürmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi; il genelinde yaklaşık 500 bin metrekare vahşi depolama alanında, 2 milyon 495 bin 636 metreküp katı atığın ıslah çalışmalarını tamamladı.

Vahşi depolama alanları tarihe karışacak
Ayrıca yaklaşık 200 bin metrekare vahşi depolama alanında 572 bin 270 metreküp katı atığın ıslahını gerçekleştirebilmek için gerekli işlemleri planlayan Büyükşehir’in, planlı rehabilite ve ıslah çalışmalarıyla vahşi depolama alanları tarihe karışacak.

Avşa’da vahşi depolama alanı rehabilite ediliyor
Çöp alanının büyük bir sorun oluşturduğu Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası Deniz Mahallesi’nde 30 bin 974 metrekarelik çöp sahasında 80 bin metreküp katı atık ıslah edilerek alanın yüzde 80’i rehabilite edilmiş oldu. Çalışmalar sayesinde çevreye verilebilecek zarar minimuma indirgenerek kötü koku ve yangın riskinin de önüne geçilmiş oluyor. Bu alanda ıslah çalışmaları tamamlandığında, 2022 yılı içerisinde sahaya kaçak dökümlerin ve girişçıkışların önlenmesi amacıyla gerekli güvenlik önlemleri de alınacak.

26 bin 400 ton evsel katı atık elektriğe dönüşüyor
Bigadiç, Susurluk, Bandırma, Havran, Ayvalık, Dursunbey, Kepsut, Balya, Savaştepe ilçelerinde toplam 9 farklı lokasyonda bulunan katı atık aktarma istasyonlarından, 16 ilçeye ait aylık ortalama 26 bin 400 ton evsel katı atık hem düzenli depolanıyor hem de Altıeylül İlçesinde bulunan Katı Atık Entegre Tesisleri’ne taşınarak elektrik enerjisi elde ediliyor.

Balıkesir’in tüm evsel atıkları tek noktada toplanacak
Kısa sürede; İvrindi, Erdek, Gönen ilçeleri ile Avşa ve Marmara Adalarında da yapımı tamamlanacak olan katı atık aktarma istasyonları vasıtasıyla, Balıkesir genelindeki tüm evsel atıklar tek noktada toplanacak. Böylelikle hem depo gazından elektrik enerjisi elde edilecek hem de atıkların düzenli depolama sahasında bertarafı sağlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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