Boşanma aşamasındaki eşini yaralayan koca tutuklandı

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BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi H.B.'yi (41) tabancayla vurarak yaralayan Hasan Balkan (51), 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, dün Terziler Caddesi, 1. Okul Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan H.B. boşanma aşamasındaki eşi Hasan Balkan ile karşılaştı. Kaçmaya çalışan H.B.'ye hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Balkan, tabancayla peş peşe ateş etti. H.B. sağ bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Bölgeden geçen bir sürücünün yardımı ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen H.B.'nin ameliyat olduğu ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Hasan Balkan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bandırma

2022-02-18 14:28:22



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