Rusya Devlet Üniversitesince ödüllendirildiler

Rusya Devlet Üniversitesinin öncülük ettiği “Nature Of The World” yarışmasında Edremit Kıvanç Dağ Ortaokulunda 8. sınıfta öğrenim gören Ziya Göktuğ Özer ve öğretmeni Esma Kudar büyük ödüle layık görüldüler.

Doğal yaşamı tema alan resim kategorisinde büyük bir hüner gösteren Esma Kudar ve Ziya Göktuğ Özer, Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek tarafından makamında ağırlanarak başarılı öğretmen ve öğrencisine plaket takdim edildi.

Dünyanın en seçkin üniversitelerinden biri olan ve sanata ilişkin pek çok yarışmaya öncülük eden Rusya Devlet Üniversitesine bu kategoride katılan binlerce eser arasından sıyrılarak “Büyük Ödül”e erişen Özer ve Kudar büyük bir başarıya imza attılar.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek, “Edremit ilçemizde her okulumuzda elde edilen başarıları yakından takip etmekteyim. Öğretmen ve öğrencilerimizin bu başarıları bizleri gururlandırmaktadır. Her durumda devletimizin bize verdiği görev doğrultusunda bu başarıların artarak sürmesini sağlayacağız. Bir kez daha ülkemizi uluslararası bir yarışmada başarı ile temsil eden öğrencimiz Ziya Göktuğ Özer ve öğretmenimiz Esma Kudar’ı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Onlar Türk milletinin üstün istidadını elde ettikleri başarı ile bir kez daha bizlere gösterdiler.” dedi.

