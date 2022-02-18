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Balıkesir'de 10 dakika süren sağanak yağış etkili oldu

İHA

Balıkesir'de 10 dakika süren sağanak yağış etkili oldu

Balıkesir'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış 10 dakika sürdü.
Balıkesir'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 10 dakikalık yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Ana caddelerde uzun araç kuyrukları oluşurken, Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürebileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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