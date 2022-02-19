Balıkesir'de aranan 30 kişi yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde güvenliği ve asayişi sağlamak adına düzenlediği çalışmalarda aranan 30 kişiyi yakaladı. Yapılan denetimlerde ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 adet de kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait fişek ve kartuş ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü genel güvenlik ve asayiş uygulamaları kapsamında Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gönen ve Kepsut ilçelerinde yaptığı uygulamada 30 aranan şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 8’inin tutuklandığı uygulamalarda ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 1 de kurusıkı tabanca ile 40 fişekle 5 kartuş ele geçirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmaların artarak devam edeceği kaydedildi.

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