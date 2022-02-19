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Patlayan trafo korkuttu

İHA

Balıkesir'in Atatürk Mahallesi Eski Bandırma Caddesi'nde bulunan trafonun iki kez patlaması büyük korku oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği olay sonrasında bölgede elektrikler kesilirken, araç trafiğinde de aksamalar meydana geldi.

Patlayan trafo korkuttu

Balıkesir’in Atatürk Mahallesi Eski Bandırma Caddesi’nde bulunan trafonun iki kez patlaması büyük korku oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği olay sonrasında bölgede elektrikler kesilirken, araç trafiğinde de aksamalar meydana geldi.
Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Eski Bandırma Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosu büyük gürültüyle patlayarak alev aldı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği olay sonrasında yapılan çalışmalar sırasında trafonun bir kez daha patlaması çevrede yaşayanları korkuttu. Trafonun patlamasıyla birlikte bölgeye 23 saattir elektrik verilemezken caddedeki trafik akışı da durma noktasına geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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