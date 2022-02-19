Patlayan trafo korkuttu

Balıkesir’in Atatürk Mahallesi Eski Bandırma Caddesi’nde bulunan trafonun iki kez patlaması büyük korku oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği olay sonrasında bölgede elektrikler kesilirken, araç trafiğinde de aksamalar meydana geldi.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Eski Bandırma Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosu büyük gürültüyle patlayarak alev aldı. İtfaiye ekiplerinin anında müdahale ettiği olay sonrasında yapılan çalışmalar sırasında trafonun bir kez daha patlaması çevrede yaşayanları korkuttu. Trafonun patlamasıyla birlikte bölgeye 23 saattir elektrik verilemezken caddedeki trafik akışı da durma noktasına geldi.

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