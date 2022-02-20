Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu (3)

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TAKSİCİ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ EDREMİT'TE YAKALANDI

İzmir'in Dikili ilçesinde taksi şoförü Atilla Bahçeci'nin (55) öldürülmesiyle ilgili olarak araca son binen kişi F.Y. (26) isimli kişiyi Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına aldı. F.Y.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından Dikili İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edileceği öğrenildi. (DHA)Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2022-02-20 00:52:59



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