Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - İstanbulspor: 3

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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Balıkesirspor, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’a 31 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

10. dakikada Peter Ambrose ceza sahasında topla buluştu. Vuruşunda kaleci Alperen gole izin vermedi.

16. dakikada Oto’onun ara pasında Peter Ambrose kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top az farkla auta gitti.

18. dakikada gelişen Balıkesirspor kontra atağında Nwankwo’un şutu üstten auta gitti.

43. dakikada Ferhat Yazgan’ın şutunda kaleci Atilla geçit vermedi. Dönen topta Emir Kaan Gültekin tamamlasa da ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

48. dakikada soldan gelişen İstanbulspor atağında Muammer Sarıkaya net bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 01

66. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında İbrahim Yılmaz topu Jetmir Topalli ile buluşturdu. Topalli boş kaleye topu yuvarlayarak farkı ikiye çıkardı. 02

71. dakikada Doğa’nın rakibini itmesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunu İbrahim Yılmaz topu ağlarla buluşturarak farkı 3’e çıkardı. 03

76. dakikada Peter’in pasında Halil İbrahim Çolak topu ağlara gönderdi. 13

79. dakikada Doğa İşeri ikinci sarı karttan atılarak takımını 10 kişi bıraktı.

89. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında Melih Kabasakal’ın şutunu Atilla Özmen kornere çeldi.



Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan xx , Muhammet Yumak xx, Mert Bulut xx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xxx, Erdem Gökçe xx, Sedat Dursun xx, Batuhan İşçiler xx, Doğa İşeri xx Bosse Kore xx , Nwankwo xx, Oto'o xx (Hüseyin Karabey dk. 75 x), Peter Ambrose xxx, Halil İbrahim Çolak xx, Foxi Kethevoama x (Muhammet Ali Doğan dk. 75 x)

Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Birol Parlak, Berat Aydoğdu, Anıl Taşdemir, Roman Bezjak, Oğuzhan Aynaoğlu, Oltion Bilalli, Cumali Bişi

Teknik Direktör: Giray Bulak

İstanbulspor: Alperen Uysal xxx, Oğuzhan Berber xx, Ologo xx, Mehmet Yeşil xx (Okan Erdoğan dk. 64 x), Ali Yaşar xx, Ferhat Yazgan xx, Melih Kabasakal xx, Topalli xxx (Berkay Görmez dk. 72 x), Ethemi xx (Emir Kaan Gültekin dk 31 xx), Muammer Sarıkaya xxx (Tuncer Duhan Aksu dk. 64 x), İbrahim Yılmaz xxx (Eduart Rroca dk. 72 x)

Yedekler: Mücahit Serbest, Aldın Cajic, Yusuf Ali Özer, Abdurrahman Emek, Mertan Caner Öztürk

Teknik Direktör: Mehmet Hüseyin Dalgıç

Goller: Halil İbrahim Çolak (dk. 76) (Balıkesirspor), Muammer Sarıkaya (dk. 48), Topalli (dk. 66) İbrahim Yılmaz (dk. 71 pen.) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Doğa İşeri (dk. 79) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Nwankwo (Balıkesirspor), Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

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