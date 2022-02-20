Balıkesirspor - İstanbulspor maçının ardından Giray Bulak: “Hakemler bizim puan tablomuzdaki yere göre maç yönetiyorlar” Hüseyin Dalgıç: "Maçın da çok zor geçeceğini tahmin ediyorduk"

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği İstanbulspor’a 31 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Balıkesirspor'un teknik direktörü Giray Bulak hakemlerin art niyetli olarak geldiğini ve puan durumundaki konumlarına göre maç yönettiklerini söyledi. Bulak, çok yürekli oyunculardan kurulu bir kadrolarının olduğunu vurgularken açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Taktik anlamda müthiş oynuyorlar ama maalesef transfer yapamayan bir takımın kısıtlı kadrosu üzerine çok yük biniyor. Onları aşamıyoruz. Hakem arkadaşlara bir şey söyleyeceğim. 10 geriye düştük ama Sedat'ın pozisyonu penaltı. Niye penaltıyı vermiyorsun? Rakibin pozisyonunu görüyorsun, önünde ikinci golden önceki pozisyon ofsayt, kaldırmıyorsun, anlaşılır gibi değil. Buna rağmen 30'dan sonra gol atabiliyoruz ama oyunun başında pozisyonlarımız var, 30 bizim öne geçmemiz lazım. Rakipler yarım pozisyon bulup, gol yapıyorlar. Hakem arkadaşlar bizim pozisyonumuza, puan durumumuza göre maç yönetiyorlar. Bunu çok samimi olarak söylüyorum, sanki bize faul, penaltılar verilmeyecek, yazıktır günahtır. Herkes evine bir şeyler götürüyor. Bu işten herkesin geleceği var. Çok güzel giden bir oyun ama yönetenler maalesef kötü. Oyuna başlayacağız, pozisyona gidiyoruz, daha tabela kalkmamış, oyunu değişiklik için durduruyor. Daha tabela kalkmamış kardeşim, niye oyunu durduruyorsun? Ben orada pozisyon bulmuşum. Böyle şey olur mu?"



İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, deplasmanda kazanmalarının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Dalgıç, Balıkesirspor maçının kendileri için önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Bu maçın çok zor geçeceğini de tahmin ediyorduk ve nitekim de ilk yarı tahmin ettiğimiz gibi oldu. Birinci yarının sonuna doğru taktiksel bir değişiklik yaparak son 10 dakika üstünlüğümüzü ele aldık. İkinci yarıda arka arkaya gelen gollerle maçı galip bitirmesini bildik. Balıkesirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.