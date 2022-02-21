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Buldukları yaralı şahini Miili Park yetkililerine teslim ettiler.

İHA

Buldukları yaralı şahini Miili Park yetkililerine teslim ettiler.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bisiklet grubu (BANBİS), kuş gölü etrafında yaptıkları bisiklet turunda buldukları yaralı şahini milli park yetkililerine teslim ettiler.
Bandırma'da 6 yıldır faaliyet gösteren Bandırma Bisiklet Grubu pedal çevirmek için gittikleri Kuş gölü etrafında gezerken uçamayan yaralı bir Şahin buldulular. Buldukları Şahini tedavi etmeleri amacıyla Kuş Cenneti Milli Parkı yetkililerine teslim ettiler. Yaralı Şahin' i yetkililere teslim ettiklerini belirten BANBİS Başkanı Olcay Türker, " Bisiklet turumuzun yerini Kuş Cenneti Milli Parkının etrafını seçtik. Burada gezerken yerde duran uçamayan bir Şahin gördük. Onu alıp sağlık tedavisinin yapılması için Milli Park Yetkililerine verdik. Milli Park yetkilileri de bize hayvana ve doğaya olan sevgimizden dolayı teşekkür ettiler. Yaralı Şahin in tedavi edildiğini öğrendlk" dedi.

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