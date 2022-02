Balıkesir kahvaltısıyla tanınacak

Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde birçok kurum ve kuruluşun da desteklediği 'Balıkesir Kahvaltısı' ile Haziran ayında yapılacak Uluslararası Kahvaltı Festivali’nin tanıtımı gerçekleştirildi. Avlu Kongre Merkezi’nde kalabalık bir davetli topluluğu eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte tanıtımı yapılan Balıkesir Kahvaltısı ikram edildi.

Gastronomi şehri Balıkesir olma yolunda yapılan tanıtım çalışmaları içinde yer alan Balıkesir Kahvaltısı düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Yerel işletmeler, yerel şefler ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi ile BAÜN ve BANÜ’den alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan ve içeriğinde Balıkesir ürünlerinin bulunduğu kahvaltı gerek yurt içinde gerekse de uluslararası düzeyde tanıtımı yapılacak. Balıkesir Kahvaltısı'nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı için ayrıca 25 Haziran tarihleri arasında festival de düzenlenecek.



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Biz günün her saati kahvaltı ederiz”

Tanıtım etkinliği öncesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Kahvaltısı’nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının gastronomi şehri olma yolunda büyük bir adım olarak nitelendirdi. Yılmaz, “Bugün Balıkesir’imiz için çok heyecanlı bir gün. Hepimizin bildiği, bizim rutinimiz olan kahvaltımız aslında Türkiye’ye örnek olabilecek ve değerleriyle çok güçlü bir kahvaltı. 50 Peynirli Şehir Balıkesir kitabımızı tanıttık, dünya gurme kitapları arasında ödül aldı. En son yaptığımız kitabımız Zeytin Ülkesi Balıkesir oldu. Şimdi de daha ismini belirlemediğimiz ekmek kitabımızı hazırlıyoruz. Bu üçlemenin ardından Balıkesir’in tüm ilçeleriyle en güçlü olduğu ve ortak paydada buluştuğu gastronomi alanında Balıkesir kahvaltısı çok güçlü bir kahvaltı olarak öne çıkıyor. Bugün onun videolarıyla, örnekleriyle tanıtımını yapacağız ve diyoruz ki 1820 kilometre etrafında yetişen ürünlerle kahvaltısı bu kadar zengin başka bir şehir yoktur. Çünkü 50 çeşit peyniri, zeytin, zeytinyağı, bunun yanında ekşi mayalı unlu ürünleri ve bunların hepsinin yanında botanik ve endemik bitki örtüsünden kaynaklı kahvaltıda çok fazla ot çeşidinin olması, bu otların ballarıyla süslenmesi, reçelleriyle geleneksel yapım tarzlarıyla masanın üstünde olması, zeytinin zeytinyağı haliyle yapılmış özel ürünlerle geniş bir yelpazeden oluşuyor. Mesela benim için bir salça çok önemlidir. Salçanın yapıldığı domates bizim bahçemizde yetişir. Yani baktığınız zaman her şeyiyle kendi yetiştirdiği ve zengin mutfağının özelliğini ilk kez bu kadar coşkulu bir şekilde anlatıp bütün gün kahvaltı eden Balıkesir’in Türkiye’ye lansmanını yapıyoruz. Biz aslında günün her saatinde kahvaltı ederiz. Yani ikindi vakti acıktık, anne açız dediğinizde buzdolabından bunların hepsi çıkar. Sucuğuyla, kavurmasıyla, yumurtasıyla, zeytini, zeytinyağı, kaymağıyla yani etli ve sütlü ürünlerin hepsinin masada bütün gün boşunca kahvaltı şeklinde yenilebilen Balıkesir’in mutfağını bugün hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmak için bir aradayız. Bunun festivalini de yapmayı düşünüyoruz. Balıkesir’in tüm ilçeleri en coşkulu şekilde bu tanıtıma katıldı ve çatısının gerçekten Balıkesir olduğu güzel bir kahvaltıyı herkesi davet ediyoruz. Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali bütün odalarımız, Valiliğimiz, ajanslarımız, bütün belediye başkanlarımız, tüm siyasi partiler hep beraber bu işi sahiplenerek gidiyoruz, çok güzel bir noktaya geldik. İnşallah farklılıkları ve özellikleriyle neden Balıkesir Kahvaltısı bunu anlatmış olacağız” diye konuştu.



Vali Şıldak: “Turizm şehri olma yolunda ilerliyoruz”

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da turizm şehri Balıkesir olma yolunda düzenlenen tanıtım etkinliğinin önemine değinerek, “Balıkesir turizm potansiyeli çok yüksek, çok üst seviyede bir şehirdir. İnşallah güzel bir yolda ilerliyoruz. Bütün kurumlarımız ortak hareket ediyoruz, önemli olan budur. Şehri tek bir yolda, tek bir kanalda yürütmek istiyoruz. Burada bu gün bürokrasi, belediyelerimiz, siyaset dünyası, odalarımız, sivil toplum kuruluşları var. Gastronomiyle ilgili Türkiye çapındaki derneklerimiz, birliklerimiz de buraya iştirak ettiler. Amaç burada Balıkesir’i tanıtmaktır. Ama var olan potansiyelini de daha turizmin içine dahil edip komple bir turizm şehri olarak gastronomiyle güçlendirilmiş bir turizm şehri olarak yolumuza devam etmektir. Festivalin de çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Bugün yapacağımız lansmanla bunu duyurmuş olacağız. Sadece bununla sınırlı değil; turizmin her alanında çok yüksek kapasitede çalışmalar sürdürüyoruz. Bütün kurumlarımız, bakanlıklarımız destek veriyor. Balıkesir’in turizmin sahnesine çıkışının aslında bir adımıdır bunlar. Turizm şehri olma yolunda ilerlemenin güçlü adımlarıdır. Hayırlı olsun. Bütün emeği geçen kurumları, kişileri, birlikleri, temsilcilikleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Kahvaltısı ve Uluslararası Balıkesir Kahvaltı Festivali tanıtımı daha sonra yapılan bilgi paylaşımıyla devam etti. Lansman törenine Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, BAÜN Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş'un yanı sıra siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileriyle şefler katıldı.

